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Кадыров заявил о необходимости «забрать» Одессу и Харьков

Кадыров заявил о необходимости «забрать» Одессу и Харьков, чтобы обезопасить Россию
Глава Чечни предложил «забрать Одессу и Харьков», чтобы обезопасить Россию. Кроме того, у страны есть «сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев», сказал он
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В рамках военной операции на Украине России необходимо «забрать» Одессу и Харьков, чтобы обезопасить свою территорию, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы «60 минут» на «России 1».

«Надо забрать Одессу, Харьков надо забрать и потом в последующем вот так обезопасить наше государство», — сказал Кадыров.

Глава Чечни считает, что у вооруженных сил есть «сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев», если поступит соответствующий приказ.

Кадыров заявил о необходимости «забрать» Одессу и Харьков
Кадыров заявил о необходимости «забрать» Одессу и Харьков

Осенью прошлого года Кадыров, говоря об уходе российских войск из Балаклеи, Купянска и Изюма в Харьковской области, утверждал, что эти города будут возвращены обратно, и обещал «в ближайшем будущем» дойти до Одессы.

В конце октября глава Чечни назвал Одессу, Киев и Харьков российской территорией. «Наша территория — не Запорожье, не Херсон, наша территория — Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина, это наша территория, российская», — заявлял он. По его словам, принято решение «не обороняться, а нападать везде». «Это так будет», — заверил Кадыров.

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Рамзан Кадыров Военная операция на Украине Одесса Харьков
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