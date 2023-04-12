Песков призвал США выполнять обязательства по визам перед заседанием ООН

Песков: Кремль негативно относится к отсутствию визы от США Лаврову перед заседанием ООН

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

В Кремле негативно относятся к тому, что США еще не выдали визы министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации, которые должны участвовать в заседаниях Совета Безопасности ООН в апреле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У американской стороны есть обязательства. И Америка должна выполнять эти обязательства», — сказал Песков.

О том, что российская сторона пока не получила визы в преддверии заседаний Совбеза ООН в Нью-Йорке, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Пока визы не выданы. Ни одна виза не выдана», — сказал он ТАСС.

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