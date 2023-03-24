На Украине арестовали активы жены Медведчука почти на $12 млн

Оксана Марченко (Фото: oksana.marchenko_personal / VK)

Суд арестовал «скрытые» активы жены украинского политика Виктора Медведчука телеведущей Оксаны Марченко на сумму более 440 млн грн (около $11,9 млн). Об этом в телеграм-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Решение касается 6,8% акций электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» им. А.М. Кузьмина в Запорожье, которыми, по данным спецслужбы, Марченко владеет через три офшорных компании.

«Стратегически важное» предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов. «Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», — говорится в заявлении СБУ.

В ведомстве также уведомили Марченко о подозрении в «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины» по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса страны (до десяти лет лишения свободы). Ведомство считает, что Марченко финансировала Росгвардию и МВД России в Крыму. Компании телеведущей, названия которых СБУ не уточнила, в Ялте платили за охрану недвижимости Медведчука на полуострове и налоги и сборы в российский бюджет. Общую сумму платежей СБУ оценила более чем в 50 млн грн ($1,3 млн).

В конце февраля украинский суд арестовал имущество Марченко, в том числе активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях, на 5,6 млрд грн ($150 млн).

Медведчука на Украине в мае 2021 года обвинили в госизмене и нарушении правил войны, в качестве меры пресечения суд избрал ему домашний арест. В феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что Медведчук сбежал из-под ареста. В апреле 2022-го СБУ доложила о его задержании.

В сентябре 2022 года Украина передала России Медведчука в ходе одного из обменов пленными. В феврале этого года политик рассказал, что живет в Москве. Верховная рада Украины лишила его депутатского мандата, а Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Медведчука и Марченко.