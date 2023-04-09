УПЦ сообщила о попытке силового захвата собора в Хмельницкой области

Сотрудники полиции не реагируют на вызовы, а прихожанам собора святого Александра Невского вручают повестки, рассказали очевидцы. Накануне рейдеры начали собирать подписи об изъятии храма у УПЦ

В Хмельницкой области Украины происходит попытка силового захвата кафедрального собора святого Александра Невского в Каменце-Подольском. Об этом сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ) со ссылкой на пресс службу епархии.

Сотрудники полиции не реагируют на вызовы, а верующим УПЦ, которые пытаются отстоять храм, вручают повестки, рассказали очевидцы. При этом внутри храма ведется богослужение.

Согласно сообщению, прихожане обращаются на горячую линию МВД Украины, однако им отвечали, что до понедельника горячая линия «не имеет возможности реагировать на преступления».

Накануне Союз православных журналистов сообщил, что раскольники начали сбор подписей для изъятия у УПЦ храма святого Александра Невского. Организация опубликовала видео, на котором видно, как раскольники пытаются провоцировать прихожан, выкрикивая оскорбления, а также обрывают провода громкоговорителя у храма.

В тот же день УПЦ сообщила о захвате Свято-Михайловского кафедрального собора в Шепетовке в Хмельницкой области. Союз православных журналистов уточнил, что собор захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Хмельницкий областной совет 4 апреля принял решение запретить деятельность УПЦ в области.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ). Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году.

В мае 2022 года, спустя два месяца после начала российской спецоперации на Украине, УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата.

Летом прошлого года власти Украины начали проводить обыски в помещениях УПЦ, заводить уголовные дела против священнослужителей и изымать недвижимость. В начале декабря президент Владимир Зеленский анонсировал меры против «аффилированных с Россией» религиозных организаций.

Правительство Украины 19 января внесло в Верховную раду проект о запрете деятельности УПЦ в стране.