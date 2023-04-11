В Польше решили создать логистическую базу НАТО

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Польша вместе с «американскими союзниками» создаст на своей территории «логистическую базу» НАТО. Об этом премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил журналистам перед вылетом в США.

«Несколько тысяч единиц оборудования НАТО будут храниться в разных местах в Польше. Это сделает нашу [страну] безопаснее», — заявил глава правительства (цитата по wPolityce).

По словам Моравецкого, наличие на территории Польши техники альянса позволит ему при необходимости «очень быстро» активировать восточный фланг. «Одна лишь такая возможность предотвратит [нападение] наших врагов», — уверен премьер.

После начала российской военной операции на Украине польские власти начали укреплять обороноспособность. В марте прошлого года президент Анджей Дуда решил увеличить численность армии в два раза — до 300 тыс. человек, включая 150 тыс. профессиональных военных и 50 тыс. бойцов территориальной обороны. В феврале этого года Дуда заявил, что на территории страны присутствуют почти 10 тыс. американских военных.

Летом прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал к 2023 году увеличить численность сил быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. человек для обороны определенных территорий на восточном фланге.

В Кремле заявили, что в ответ на усиление восточного фланга Североатлантического альянса разработают планы по укреплению западных границ.