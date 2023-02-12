Дуда назвал число военных США в Польше

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Почти 10 тыс. американских военных находятся сейчас на территории Польши, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro. Текст интервью приводится на сайте главы государства.

«Сегодня, с усилением присутствия НАТО на восточном фланге, почти 10 тыс. американских военнослужащих присутствуют на нашей земле», — сказал Дуда. На востоке Польша граничит с Белоруссией и Украиной.

Польша, по словам ее президента, тоже расширяет свои оборонительные возможности, покупает вооружение. «В 2023 году мы будем тратить на оборону более 4% ВВП. Это вдвое больше, чем ожидается от союзников по НАТО», — отметил он.

В начале прошлого февраля Польша решила разместить войска США близ границы с Украиной. По данным польского Минобороны, речь шла о 1,7 тыс. американских военных из 82-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Брэгга. Польские военные сотрудничали с этой дивизией в Ираке и Афганистане.

А в прошлом марте Дуда решил увеличить численность польской армии в два раза, то есть до 300 тыс. человек (250 тыс. профессиональных военных и 50 тыс. бойцов войск территориальной обороны). На тот момент оборону Польши осуществляли 115,5 тыс. профессиональных солдат и 32 тыс. бойцов теробороны.