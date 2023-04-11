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Чистая прибыль Сбербанка превысила показатель за 2022 год

Чистая прибыль Сбербанка с января по март 2023 года составила ₽350 млрд
Сбербанк SBER ₽222,47 +0,12% Купить
Сбербанк SBERP ₽221,64 +0,23% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Чистая прибыль Сбербанка за первый квартал (с января по март) текущего года по РПБУ (российские стандарты отчетности) составила 350,2 млрд руб., в марте — 125,3 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации.

Таким образом, чистая прибыль за истекшие первые три месяца 2023-го превысила показатель за весь прошлый год, тогда она составила 300,2 млрд руб. При этом за 2021-й Сбербанк получил 1,24 трлн руб. чистой прибыли, на 75,7% больше, чем в прошлом году

Чистый процентный доход банка за первый квартал текущего года вырос на 22,4%, до 517,1 млрд руб., чистый комиссионный доход — на 14,4%, до 156,4 млрд руб. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за тот же период составили 71,2 млрд руб.

Ранее Сбербанк сообщил, что его чистая прибыль по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) составила в прошлом году 270,5 млрд руб.

Свои финансовые отчетности за прошедший год опубликовали и другие российские банки. Так, чистая прибыль Росбанка упала до 4,9 млрд руб., на 75% по сравнению с результатом 2021-го (19,6 млрд руб.), у TCS Group (головная компания финансовой группы, куда входит Тинькофф Банк) — на 67%, до 20,8 млрд руб. (соответственно, против 63,3 млрд руб.). А чистая прибыль Газпромбанка упала в 10,5 раза, до 9,1 млрд руб.

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