Сбербанк повысил комиссии для магазинов за QR-платежи в своем сервисе

Сбербанк повысил тарифы за QR-платежи в своем сервисе — теперь они будут такими же, как и по картам. Такие комиссии у банков в том числе обеспечивают финансирование кэшбека для клиентов, отмечают эксперты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк с 1 апреля 2023 года повысил комиссии для магазинов за прием QR-кодов к оплате. Это произошло за счет приравнивания тарифов за операции по сервису SberPay QR к тарифам торгового эквайринга, говорится на официальном сайте кредитной организации. Последние полгода платежи по коду были дешевле на 20% на фоне планов российского банковского сектора развивать этот тип оплаты после ухода из страны сервисов Apple Pay и Google Pay.

Тарифы и за эквайринг, и за QR-коды с 1 апреля составят от 1,25% до 2,5% в зависимости от категории магазинов и оборотов бизнеса, следует из документов на сайте банка. Представитель Сбербанка сказал РБК, что полученные от комиссии средства кредитная организация направит на дополнительные преимущества при оплате по SberPay QR для клиентов — физических лиц.

Оплату по QR-коду Сбербанк запустил еще в 2019 году: на старте проекта тарифы нему были ниже, чем по картам, и составляли от 0,6 до 1,5% от суммы платежа в зависимости от сферы бизнеса (по картам бизнес платит банкам в среднем 1,5–2,5%). Затем тарифы не раз менялись, в том числе уже уравнивались в июле-сентябре прошлого года, но с сентября к QR-кодам применялся дисконт в 20% — от него теперь «Сбер» и решил отказаться.

За счет банковских комиссией, в том числе, финансируется кэшбек, и снижение тарифа означает, что выплачивать клиентам вознаграждение приходится из других источников, отмечает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления Сколково Екатерина Семерикова: «В связи с этим есть вариант либо снизить кэшбек, либо вернуть банковские комиссии до таких, которые есть у карт».

Оплату по QR-кодам сейчас принимают более 1,33 млн POS-терминалов Сбербанка, до конца 2023 года банк рассчитывает оснастить таким способом оплаты весь свой парк, уточнил представитель кредитной организации. По итогам 2020 года «Сбер» установил почти 2,2 млн POS-терминалов и обслуживал 1,4 млн активных торговых точек, более поздние данные не раскрывались. Помимо сервиса «Сбера» на российском рынке есть еще один масштабный проект с QR-кодами — от Банка России в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Комиссии за платежи с помощью СБП устанавливаются ЦБ и составляют 0% для государственных платежей, а для бизнеса не могут быть выше, чем 0,4% или 0,7% в зависимости от категории магазинов.

Но пока платежи с помощью QR-кодов гораздо менее распространены, чем по картам. По статистике ЦБ в 2022 году с их помощью граждане совершили покупки лишь на 720,8 млрд руб., а по картам — на 46,8 трлн руб.

Хотя после ухода Apple Pay и Google Pay пользователи проявляют интерес к оплате по QR-кодам, есть некоторые сложности с их популяризацией, рассуждает директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова: например, «не все сотрудники точек магазинов понимают, как правильно отсканировать код, что необходимо заходить в приложение или просто навести камеру». «Сбер» может повысить комиссию, чтобы часть этих средств направлять на мотивацию покупателей платить по QR-кодам, допускает она.