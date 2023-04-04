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Финансы ,  
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Чистая прибыль Газпромбанка упала в десять раз

Чистая прибыль Газпромбанка в 2022 году упала в десять раз — до ₽9,1 млрд
Газпромбанк RU000A0ZYEE5 ₽1 021,79 +0,03% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Чистая прибыль Газпромбанка в 2022 году упала в 10,5 раза, до 9,1 млрд руб. Об этом говорится в отчетности кредитной организации.

В 2021 году чистая прибыль банка составила 95,8 млрд руб. Результат 2022 года — самый слабый с 2015 года, когда Газпромбанк получил более 30 млрд руб. убытка.

При этом процентные доходы банка увеличились до 780 млрд руб. (в прошлом году было 455 млрд руб.), по большей части за счет роста числа ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями (в 1,7 раза, до 690,4 млрд руб.).

Чистые процентные доходы банка после создания резервов на возможные потери сократились в 1,5 раза, до 121,2 млрд руб., комиссионные доходы снизились незначительно — с 64,8 млрд до 61,4 млрд руб.

Ранее финансовые отчетности за 2022 год опубликовали и другие российские банки. У Сбербанка по итогам прошлого года чистая прибыль сократилась в 4,6 раза, этот показатель составил 270,5 млрд руб. против 1,25 трлн руб. в 2021 году.

Чистая прибыль Росбанка упала до 4,9 млрд руб., на 75% по сравнению с результатом 2021 года (19,6 млрд руб.), у TCS Group (головная компания финансовой группы, в которую входит Тинькофф Банк) — на 67%, до 20,8 млрд руб. (в 2021 году показатель составлял 63,3 млрд руб.). ВТБ должен опубликовать отчетность 5 апреля.

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В отличие от Сбербанка и ВТБ против Газпромбанка, обслуживающего расчеты за газ, не вводились наиболее жесткие санкции США и Евросоюза, которые предусматривают блокирующие ограничения — изоляцию от долларовой и евровой систем. В американский список SDN был внесен топ-менеджмент банка во главе с председателем правления Андреем Акимовым.

Теги
Газпромбанк чистая прибыль
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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