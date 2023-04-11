Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 89,17 (-1,12) Инвестиции, 10 апр, 16:25 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 81,74 (-0,65) Инвестиции, 10 апр, 16:25
В «Росэнергоатоме» рассказали о выявлении осведомителей ВСУ на ЗАЭС Политика, 07:29
Politico узнало о попытках США «успокоить» своих союзников после утечек Политика, 07:26
Эксперты сообщили о «вымывании» молодежи с рынка труда Экономика, 07:00
На «Госуслугах» вернулась возможность удалить аккаунт Общество, 06:57
США и Филиппины провели масштабные военные учения в ответ на китайские Политика, 06:40
Посол в Аргентине заявил об участившихся случаях русофобии в стране Политика, 06:09
Минпромторг изменит критерии признания автоэлектроники российской Технологии и медиа, 06:00
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
В Калуге дали условные сроки за гибель военных при аварии на Ту-22М3 Политика, 05:53
Украина призвала Индию играть «более важную роль» в решении конфликта Политика, 05:39
Трамп вновь вернется в Нью-Йорк для дачи показаний Политика, 05:25
Экс-премьер Израиля обвинил Польшу в фальсификации истории Холокоста Политика, 05:16
Эксперты выяснили частые профессии правшей и левшей Общество, 05:00
Пентагон США обсудил с Сеулом инцидент с прослушкой Политика, 04:37
В Европе оценили срок ограничений на полеты в Россию и Украину Общество, 04:14
Политика ,  
0 

В «Росэнергоатоме» рассказали о выявлении осведомителей ВСУ на ЗАЭС

Карчаа: на ЗАЭС выявляют осведомителей ВСУ и принимают меры лишь в случае доказанной вины

Спецслужбы быстро выявляют осведомителей Вооруженных сил Украины на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но меры в отношении них принимаются только в случае доказанной вины. Об этом ТАСС заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Осведомителей ВСУ немного, но они есть, и их оперативно выявляют. <...> Пока не будут получены стопроцентные доказательства, санкции к человеку не применяются», — уточнил Карчаа.

Он опроверг информацию украинской компании «Энергоатом» о том, что после допроса у российских спецслужб пропали четыре сотрудника электростанции. Карчаа сказал, что беседа действительно была, но после нее их отпустили через два часа. «Их не похищали, украинская и западная пропаганда в своем репертуаре», — отметил он.

1 декабря 2022 года Карчаа рассказал о наводчиках ВСУ, которые были среди сотрудников ЗАЭС. Их пропуска заблокировали. «Что касается заблокированных, их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», — заявил Карчаа. Он добавил, что атомная отрасль — «одна из самых зарегламентированных», поэтому на станции недопустим саботаж, «деструктивные настроения» и «политические перформансы».

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе АЭС по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000.

Концерн «Росэнергоатом» является оператором российских атомных станций.

В начале октября президент России Владимир Путин распорядился передать станцию в федеральную собственность. Во исполнение указа правительство создало ФГУП «Запорожская АЭС».

Читайте на РБК Pro
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Теги
Запорожская АЭС «Росэнергоатом» ВСУ
Материалы по теме
В «Росэнергоатоме» заявили о максимум семи часах визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Лавров заявил о блокировке Киевом соглашения о защитной зоне вокруг ЗАЭС
Политика
Ульянов заявил о неготовности Киева к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter