В «Росэнергоатоме» рассказали о выявлении осведомителей ВСУ на ЗАЭС

Карчаа: на ЗАЭС выявляют осведомителей ВСУ и принимают меры лишь в случае доказанной вины

Спецслужбы быстро выявляют осведомителей Вооруженных сил Украины на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но меры в отношении них принимаются только в случае доказанной вины. Об этом ТАСС заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Осведомителей ВСУ немного, но они есть, и их оперативно выявляют. <...> Пока не будут получены стопроцентные доказательства, санкции к человеку не применяются», — уточнил Карчаа.

Он опроверг информацию украинской компании «Энергоатом» о том, что после допроса у российских спецслужб пропали четыре сотрудника электростанции. Карчаа сказал, что беседа действительно была, но после нее их отпустили через два часа. «Их не похищали, украинская и западная пропаганда в своем репертуаре», — отметил он.

1 декабря 2022 года Карчаа рассказал о наводчиках ВСУ, которые были среди сотрудников ЗАЭС. Их пропуска заблокировали. «Что касается заблокированных, их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», — заявил Карчаа. Он добавил, что атомная отрасль — «одна из самых зарегламентированных», поэтому на станции недопустим саботаж, «деструктивные настроения» и «политические перформансы».

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе АЭС по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Концерн «Росэнергоатом» является оператором российских атомных станций.

В начале октября президент России Владимир Путин распорядился передать станцию в федеральную собственность. Во исполнение указа правительство создало ФГУП «Запорожская АЭС».