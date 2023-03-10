В «Росэнергоатоме» исключили вину России в нарушении энергоснабжения ЗАЭС

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Данные Киева о нарушении подачи электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) якобы из-за действий российских сил не соответствуют действительности. Об этом заявил «РИА Новости» советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Накануне, 9 марта, на Запорожской АЭС произошло полное отключение станции от энергоснабжения — в шестой раз с начала военной операции. После этого украинский премьер Денис Шмыгаль опубликовал в Twitter пост, в котором возложил ответственность за это на российскую сторону.

«Причин много может быть: состояние высоких линий электропередач, состояние технического оборудования, включая его износ. Это серьезная причина, которая должна устанавливаться специалистами. Но никакого анализа произведено не было», — сказал Карчаа, добавив, что у российских специалистов проверить состояние энергосетей Украины возможности нет.

Запорожская АЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 года. После того, как Запорожская область стала частью страны, глава государства Владимир Путин распорядился передать ЗАЭС в федеральную собственность. «Росэнергоатом» стал ее оператором.

Станция неоднократно попадала под обстрел с начала спецоперации, Москва и Киев также не единожды обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. Накануне, 9 марта, атомная электростанция была обесточена в течение 11 часов, говорил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ, Киев и Россия ведут переговоры о создании вокруг станции зоны безопасности, однако до сих пор переговоры успехом не увенчались. По словамглавы МИД Сергея Лаврова, договоренность о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС была близка к заключению, но Киев ее заблокировал.