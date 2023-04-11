На «Госуслугах» вернулась возможность удалить аккаунт
Функция удаления профиля на сайте «Госуслуг» снова стала доступной при открытии личной страницы, убедился корреспондент РБК. Учетную запись также можно удалить через мобильное приложение.
В конце марта возможность удалить профиль пропала. Минцифры объяснило это «участившимися взломами личных кабинетов». В ведомстве уточнили, что взломы производились с «использованием методов социальной инженерии». До возвращения кнопки об удалении аккаунта это можно было сделать только в МФЦ.
31 марта в службе поддержки «Госуслуг» РБК сообщили, что «происходит некая ошибка технического формата». В службе отметили, что непонятно, когда можно будет избежать этой ошибки и удалить учетную запись.
Ситуация с пропажей специальной кнопки совпала с заявлением представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС контр-адмирала Владимира Цимлянского о том, что во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля, призывников будут оповещать в электронном виде.
Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что рассылка повесток через портал будет приравнена к личному вручению, а удаление приложения или аккаунта будет равнозначно уклонению от службы. Его заявление опровергли в Госдуме и Совете Федерации.