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На «Госуслугах» вернулась возможность удалить аккаунт

Функция удаления личного аккаунта на сайте «Госуслуг» снова стала доступна
Функция удаления аккаунта пропала в конце марта на фоне заявления Минобороны о планах оповещать призывников в электронном виде. Минцифры объясняло отключение участившимися взломами

Функция удаления профиля на сайте «Госуслуг» снова стала доступной при открытии личной страницы, убедился корреспондент РБК. Учетную запись также можно удалить через мобильное приложение.

В конце марта возможность удалить профиль пропала. Минцифры объяснило это «участившимися взломами личных кабинетов». В ведомстве уточнили, что взломы производились с «использованием методов социальной инженерии». До возвращения кнопки об удалении аккаунта это можно было сделать только в МФЦ.

31 марта в службе поддержки «Госуслуг» РБК сообщили, что «происходит некая ошибка технического формата». В службе отметили, что непонятно, когда можно будет избежать этой ошибки и удалить учетную запись.

Ситуация с пропажей специальной кнопки совпала с заявлением представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС контр-адмирала Владимира Цимлянского о том, что во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля, призывников будут оповещать в электронном виде.

Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что рассылка повесток через портал будет приравнена к личному вручению, а удаление приложения или аккаунта будет равнозначно уклонению от службы. Его заявление опровергли в Госдуме и Совете Федерации.

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Мир Ландау
Госуслуги удаление
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