Минцифры объяснило пропажу кнопки удаления профиля на «Госуслугах»

Удалить профиль теперь можно только в МФЦ, при этом на сайте госуслуг по-прежнему можно отключить уведомления от органов власти. Минобороны ранее анонсировало оповещение призывников в электронном виде

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Минцифры объяснило пропажу возможности удалить профиль онлайн на сайте госуслуг «участившимися взломами личных кабинетов». Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на «Госуслугах», в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале», — заявило министерство.

Ведомство подтвердило, что теперь удалить учетную запись можно только в МФЦ.

При этом там напомнили, что возможность отключить уведомления от госорганов по-прежнему есть в личном кабинете. «Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не является уклонением от службы в армии», — добавили в ведомстве.

Ранее 31 марта СМИ, в том числе ТАСС, обратили внимание, что на сайте и в приложении «Госуслуги» пропала кнопка удаления профиля. В службе поддержки портала сообщили РБК, что «происходит некая ошибка технического формата». В службе поддержки также заявили, что пока непонятно, когда можно будет избежать этой ошибки и удалить учетную запись.

Ситуация с пропажей кнопки совпала с заявлением представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС контр-адмирала Владимира Цимлянского о том, что во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля, призывников будут оповещать в электронном виде. «При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток», — сказал Цимлянский. Он также отметил, что Минобороны учло «положительный опыт» частичной мобилизации в 2022 году, когда граждане самостоятельно — через портал госуслуг — приходили добровольцами.

Позднее член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению, а удаление приложения или аккаунта будет означать уклонение от службы. Однако заявление Швыдкина опровергли в Госдуме и Совфеде. Так, глава конституционного комитета верхней палаты Андрей Клишас подчеркнул, что закона об этом нет и порядок вручения повесток останется прежним. Глава комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн написал в телеграм-канале, что по закону россияне не обязаны иметь профиль на «Госуслугах» и никакой ответственности за его удаление «нет и не предвидится».