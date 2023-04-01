Шадаев исключил связь изменений «Госуслуг» со «слухами о мобилизации»

Глава Минцифры Шадаев исключил связь изменений на «Госуслугах» со «слухами о мобилизации»

Желающие могут воспользоваться функцией отписки от сообщений госорганов на портале «Госуслуги», отметил глава Минцифры Шадаев. В Генштабе накануне заявили, что второй волны мобилизации не планируется

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Изменения на портале «Госуслуги», где пропала функция удаления учетной записи пользователя, не связаны со слухами о готовящейся мобилизации. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев написал в одном из профильных ИТ-чатов.

«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем», — сообщил он (цитата по ТАСС). Шадаев добавил, что желающие могут воспользоваться функцией отписки от сообщений госорганов

Накануне, 31 марта, на «Госуслугах» пропала кнопка удаления профиля. В службе поддержки портала сообщили РБК, что «происходит некая ошибка технического формата» и пока непонятно, когда можно будет удалить учетную запись.

При этом утром представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что во время весеннего призыва — с 1 апреля — призывников будут оповещать в электронном виде.

По его словам, Минобороны учло «положительный опыт» частичной мобилизации в 2022 году, когда граждане через портал госуслуг приходили добровольцами.

Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в свою очередь заявил, что рассылку повесток через «Госуслуги» приравняют к личному вручению, а удаление аккаунта будет означать уклонение от службы.

Позднее заявление Швыткина опровергли в Госдуме и Совфеде. Сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что порядок вручения повесток останется прежним. Глава комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн уточнил, что по закону россияне не обязаны иметь профиль на «Госуслугах» и не несут ответственности за его удаление.

В Минцифры объяснили пропажу функции «участившимися взломами личных кабинетов». Теперь удалить учетную запись можно только в МФЦ. Министерство заверило, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не является уклонением от службы в армии.

Цимлянский 31 марта заявил, что Генштаб ВС России не планирует проводить вторую волну мобилизации. По его словам, имеющихся человеческих ресурсов достаточно для выполнения задач спецоперации на Украине. Он добавил, что

число контрактников «значительно увеличилось».