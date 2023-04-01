Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» одержать четвертую подряд победу Спорт, 15:53
Шадаев исключил связь изменений «Госуслуг» со «слухами о мобилизации» Политика, 15:46
Курский губернатор сообщил о втором за день обстреле села Политика, 15:45
Минобороны сообщило о сбитых украинских Ми-8 и МиГ-29 в ДНР Политика, 15:41
В РФС сообщили о договоренностях о матчах с африканскими сборными Спорт, 15:36
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 15:15
В Петербурге арестовали обвиняемых в перевозке 200 кг кокаина Общество, 15:14
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Арестованный экс-глава «Мотор Сич» попал под санкции Украины Политика, 14:54
Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном Политика, 14:52
WP узнала об усиленных мерах безопасности перед судом над Трампом Политика, 14:37
Министр обороны Германии описал наихудший для Европы исход выборов в США Политика, 14:31
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 14:30
Дзюба забил гол ударом пяткой в матче РПЛ. Видео Спорт, 14:28
Наместник Киево-Печерской лавры назвал дело против себя политическим Политика, 14:21
Военная операция на Украине ,  
0 

Шадаев исключил связь изменений «Госуслуг» со «слухами о мобилизации»

Глава Минцифры Шадаев исключил связь изменений на «Госуслугах» со «слухами о мобилизации»
Желающие могут воспользоваться функцией отписки от сообщений госорганов на портале «Госуслуги», отметил глава Минцифры Шадаев. В Генштабе накануне заявили, что второй волны мобилизации не планируется
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Изменения на портале «Госуслуги», где пропала функция удаления учетной записи пользователя, не связаны со слухами о готовящейся мобилизации. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев написал в одном из профильных ИТ-чатов.

«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем», — сообщил он (цитата по ТАСС). Шадаев добавил, что желающие могут воспользоваться функцией отписки от сообщений госорганов

Накануне, 31 марта, на «Госуслугах» пропала кнопка удаления профиля. В службе поддержки портала сообщили РБК, что «происходит некая ошибка технического формата» и пока непонятно, когда можно будет удалить учетную запись.

При этом утром представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что во время весеннего призыва — с 1 апреля — призывников будут оповещать в электронном виде.

По его словам, Минобороны учло «положительный опыт» частичной мобилизации в 2022 году, когда граждане через портал госуслуг приходили добровольцами.

Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в свою очередь заявил, что рассылку повесток через «Госуслуги» приравняют к личному вручению, а удаление аккаунта будет означать уклонение от службы.

Читайте на РБК Pro
Игорь Рыбаков — РБК Pro: «Сейчас не время для инвестиционных стратегий»
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Какие бывают типы финансовых директоров. И кого взять на работу
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту

Позднее заявление Швыткина опровергли в Госдуме и Совфеде. Сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что порядок вручения повесток останется прежним. Глава комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн уточнил, что по закону россияне не обязаны иметь профиль на «Госуслугах» и не несут ответственности за его удаление.

В Минцифры объяснили пропажу функции «участившимися взломами личных кабинетов». Теперь удалить учетную запись можно только в МФЦ. Министерство заверило, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не является уклонением от службы в армии.

Цимлянский 31 марта заявил, что Генштаб ВС России не планирует проводить вторую волну мобилизации. По его словам, имеющихся человеческих ресурсов достаточно для выполнения задач спецоперации на Украине. Он добавил, что
число контрактников «значительно увеличилось».

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Максут Шадаев Минцифры Россия мобилизация Госуслуги
Материалы по теме
Минцифры объяснило пропажу кнопки удаления профиля на «Госуслугах»
Общество
«Госуслуги» объяснили ошибкой пропажу функции удаления аккаунта
Технологии и медиа
На «Госуслугах» введут обязательную двухфакторную авторизацию
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter