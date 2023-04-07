Половина американцев поддержали дело против Трампа

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 88,13 (+1,03) Инвестиции, 06 апр, 16:29 Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 80,67 (+1,18) Инвестиции, 06 апр, 16:29
Россиянин силовым приемом спровоцировал массовую драку в матче НХЛ. Видео Спорт, 10:37
Как изменился рынок стройматериалов и товаров для ремонта дома за год Недвижимость, 10:36
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:34
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с QR-кодами на снятие денег Финансы, 10:33
В окружении Романа Костомарова рассказали о его состоянии Спорт, 10:28
Вулкан на Камчатке выбросил 12-километровый столб пепла Общество, 10:24
«Я не верю, что вы из России»: как заговорить на другом языке без акцента Pro, 10:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Почему театр начинается со школы Специальный проект, 10:11
Блинкен назвал сроки начала наступления Украины Политика, 10:05
Сколько россияне заработали на золотых слитках Pro, 10:00
СК «Согласие» выплатила $321 тыс. за сломавшееся у берегов Родоса судно Пресс-релиз, 10:00
Сочи обошел Москву по ценам на жилье в первом квартале 2023 года Недвижимость, 10:00
Кержаков словами «мне страшно» объяснил отъезд из России Спорт, 09:59
ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные о дислокации войск Политика, 09:55
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Суд над Трампом ,  
0 

Половина американцев поддержали дело против Трампа

Опрос Reuters/Ipsos: половина американцев посчитали правильным дело против Трампа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Почти половина американцев — 49% — поддержали прокуратуру в решении возбудить уголовное дело против бывшего президента США Дональда Трампа. В совместном опросе Reuters и Ipsos участвовали 1004 взрослых жителя страны.

Около 84% американцев, считающих себя приверженцами Демократической партии, поддержали обвинения против Трампа, в то время как среди сторонников республиканцев о деле положительно высказались лишь 16%. При этом около 40% приверженцев Республиканской партии сообщили, что в связи с делом против бывшего президента с большей вероятностью проголосуют за него на президентских выборах в 2024 году. Еще 38% сказали, что уголовное преследование Трампа не оказало никакого влияния на их мнение, и всего 12% сообщили о снижении лояльности к политику.

Помимо этого, Трамп лидирует среди кандидатов от республиканцев с большим отрывом: 58% республиканцев сказали, что он их предпочтительный вариант, когда как губернатор Флориды Рон ДеСантис, заявивший о планах участвовать в президентской гонке, занял второе место в опросе с 21% поддержки.

76% республиканцев считают, что сотрудники правоохранительных органов прилагают усилия, чтобы сделать Трампа нелегитимным кандидатом в президенты. Это мнение разделили 34% демократов.

Около 51% всех респондентов, из которых только 18% — республиканцы, считают, что предъявленные Трампу обвинения должны лишить его права баллотироваться на пост президента.

Экс-президенту США вменяют 34 эпизода, включая фальсификацию деловых документов. По данным CNN, обвинения касаются дела о выплатах в размере $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс, с которой Трамп состоял в романтичных отношениях, за молчание. В 2018 году бывший адвокат политика Майкл Коэн признал, что выплату Дэниелс провели по документам как оплату юридических услуг.

Читайте на РБК Pro
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Как дешевый литий стимулирует рост рынка электрокаров
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией

Днем 4 апреля Трамп был официально арестован, после чего его формально заключили под стражу, а после предъявления обвинений отпустили. Он счел происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны Демократической партии и отказался признавать вину.

Дэниелс выступила против уголовного наказания Трампу за выплаченные ей деньги. По ее мнению, заключение ему может грозить по другим обвинениям. Она пообещала, что даст показания против Трампа, если ее попросят, поскольку ей «нечего скрывать», а прокуроры не могут «опозорить» ее «еще больше».

Теги
Персоны
Дональд Трамп Опрос США

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Полиция и спецназ окружили небоскреб Трампа в Чикаго
Общество
Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории»
Политика
Трамп рассказал о предложении прокурора урегулировать дело до суда
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter