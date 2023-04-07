Половина американцев поддержали дело против Трампа

Дональд Трамп (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Почти половина американцев — 49% — поддержали прокуратуру в решении возбудить уголовное дело против бывшего президента США Дональда Трампа. В совместном опросе Reuters и Ipsos участвовали 1004 взрослых жителя страны.

Около 84% американцев, считающих себя приверженцами Демократической партии, поддержали обвинения против Трампа, в то время как среди сторонников республиканцев о деле положительно высказались лишь 16%. При этом около 40% приверженцев Республиканской партии сообщили, что в связи с делом против бывшего президента с большей вероятностью проголосуют за него на президентских выборах в 2024 году. Еще 38% сказали, что уголовное преследование Трампа не оказало никакого влияния на их мнение, и всего 12% сообщили о снижении лояльности к политику.

Помимо этого, Трамп лидирует среди кандидатов от республиканцев с большим отрывом: 58% республиканцев сказали, что он их предпочтительный вариант, когда как губернатор Флориды Рон ДеСантис, заявивший о планах участвовать в президентской гонке, занял второе место в опросе с 21% поддержки.

76% республиканцев считают, что сотрудники правоохранительных органов прилагают усилия, чтобы сделать Трампа нелегитимным кандидатом в президенты. Это мнение разделили 34% демократов.

Около 51% всех респондентов, из которых только 18% — республиканцы, считают, что предъявленные Трампу обвинения должны лишить его права баллотироваться на пост президента.

Экс-президенту США вменяют 34 эпизода, включая фальсификацию деловых документов. По данным CNN, обвинения касаются дела о выплатах в размере $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс, с которой Трамп состоял в романтичных отношениях, за молчание. В 2018 году бывший адвокат политика Майкл Коэн признал, что выплату Дэниелс провели по документам как оплату юридических услуг.

Днем 4 апреля Трамп был официально арестован, после чего его формально заключили под стражу, а после предъявления обвинений отпустили. Он счел происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны Демократической партии и отказался признавать вину.

Дэниелс выступила против уголовного наказания Трампу за выплаченные ей деньги. По ее мнению, заключение ему может грозить по другим обвинениям. Она пообещала, что даст показания против Трампа, если ее попросят, поскольку ей «нечего скрывать», а прокуроры не могут «опозорить» ее «еще больше».