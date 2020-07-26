National Interest назвал главных кандидатов в президенты США в 2024 году

Журнал The National Interest назвал пять потенциальных претендентов на пост президента США от демократов в 2024 году. Трампа, а также его основного соперника на грядущих выборах Джо Байдена в этом списке нет

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Американский журнал The National Interest назвал пять потенциальных кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.

Если бывший вице-президент США Джозеф Байден, который считается основным соперником действующего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах, победит на них, вряд ли он будет баллотироваться на второй срок в 2024 году в силу преклонного возраста — политику уже 77 лет, отмечает издание. В связи с этим исследователи начали подыскивать кандидатов среди нового поколения демократов, указывает журнал.

В топ-5 потенциальных претендентов на пост президента от Демократической партии по его версии вошли: