Рогов сообщил о подготовке ВСУ прорыва у Орехова в Запорожской области

Украинские военные готовят наступление в районе города Орехов в Запорожской области, они сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ стягивают к Орехову дополнительные резервы и бронетехнику. «Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем», — заявил Рогов, добавив, что наступление может начаться в ближайшие дни.

Материал дополняется