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В Улан-Удэ отменили концерт Дианы Арбениной

В столице Бурятии Улан-Удэ отменили концерт Дианы Арбениной
Диана Арбенина
Диана Арбенина (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

В столице Бурятии Улан-Удэ отменили концерт певицы, лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, сообщает «Байкал-Daily».

В «Сибкассе», которая занималась продажей билетов на концерт, изданию подтвердили его отмену, однако причину не назвали. Зрителям, которые планировали посетить мероприятие, заявили, что это произошло «из-за переоценки мест». Информацию о проведении концерта также убрали с сайта.

РБК обратился за комментарием к представителю Дианы Арбениной.

Мероприятие должно было состояться 21 февраля в ночном клубе Club 69. Арбенина должна была выступить с новым шоу «Авиарежим».

В 2014 году в нескольких городах России также отменяли концерты певицы. Так, в октябре мероприятия отменили в Самаре, в ноябре — в Новосибирске и в ряде других городов. Череда отмен выступлений солистки в России началась после киевского концерта группы.

Арбенина заявляла, что это связано с ее политической позицией. «Причины, по которым это случилось, очень разные: протекала крыша, был ремонт в клубе, площадку внезапно забирали под другие городские нужды... И все это, конечно же, вранье», — заявила Диана Арбенина.

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новости Улан-Удэ Бурятия Диана Арбенина Ночные снайперы
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