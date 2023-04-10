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«Коммерсантъ» узнал о нехватке складов в СНГ из-за параллельного импорта

«Ъ»: страны СНГ столкнулись с нехваткой складов из-за параллельного импорта в Россию

Количество запросов российских компаний на склады в странах бывшего СССР к началу весны увеличилось вдвое, почти до 400 тыс. кв. м, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство недвижимости NF Group.

Аналитики отметили, что интерес к рынкам СНГ начал резко расти в прошлом году, когда потребовалось налаживать логистические цепочки для параллельного импорта в Россию. Однако из-за роста спроса в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане свободных складских площадей почти не осталось, в Белоруссии их доля не превышает 2,8% из 1,6 млн кв. м готовых объектов, а в Узбекистане — 4,5% из 207 тыс. кв. м, рассказал партнер NF Group Константин Фомиченко.

По его словам, в странах СНГ не так много подготовленных к застройке площадок под склады. Это может стать препятствием для одного из возможных выходов из ситуации, который назвал старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев: заключение российскими компаниями сделок по строительству складов под свои нужды (built-to-suit). 

Алябьев также отметил, что в СНГ нет профессиональных девелоперов складских помещений, потому проекты built-to-suit могут начать реализовывать российские застройщики.

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продавцам не нужно их разрешение, поскольку после покупки товар можно продавать где угодно.

В конце марта правительство России разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства и отменило ответственность за так называемый параллельный импорт. 6 мая Минпромторг опубликовал перечень необходимых товаров для параллельного импорта. 

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В него вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и другие), редкоземельные металлы и др. Список не раз пополнялся, например, в середине марта в перечень добавили товары IKEA, бренды бытовой техники Zanussi и Wahl, производителей одежды, косметики и парфюмерии Tommy Hilfiger, Kerastase и Yves Saint Laurent.

По данным Федеральной таможенной службы, к декабрю прошлого года объем параллельного импорта превысил $20 млрд.

Теги
Складская недвижимость СНГ параллельный импорт
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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