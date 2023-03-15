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Минпромторг разрешил параллельный импорт Nintendo и Yves Saint Laurent

Минпромторг внес в список разрешенных для параллельного импорта брендов Nintendo и Hasbro
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Минпромторг России утвердил изменения в перечень продукции, разрешенной для параллельного импорта. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

В список были включены дополнительные бренды моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), игрушек и детских товаров (Hasbro, Logitech, Nintendo), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren).

13 марта «Известия» со ссылкой на приказ Минпромторга писали, что в список также добавили товары от IKEA, но в сегодняшнем заявлении ведомства шведский производитель не упоминается.

Механизм параллельного импорта разработали после ухода из России иностранных компаний в ответ на военную операцию на Украине. Он подразумевает поставки товаров в страну без разрешения правообладателя. В первоначальный перечень вошли электроника, автомобили и другая продукция (бренды Apple, Samsung, HP, Jaguar, Porsche и многие другие).

В Минпромторге поясняли, что в перечень включают товары компаний, которые уходят с рынка, прекращают поставки товаров и закрывают производство в России. При этом из списка со временем могут быть исключены товары иностранных производителей, если те «добросовестно выполняют контрактные обязательства» и представляют свою продукцию в достаточном количестве.

Теги
параллельный импорт Минпромторг иностранные компании Nintendo
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