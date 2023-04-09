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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном Украине Запорожье

Серия громких взрывов прозвучала в подконтрольном Украине Запорожье, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, взрывы были слышны в разных районах города, сильнее всего — в Заводском и Шевченковском.

Запорожье регулярно подвергается ударам. В последний раз Рогов сообщал о взрывах в городе 31 марта. Тогда в Коммунарском районе после взрыва начался пожар, в нескольких районах города пропало электричество.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября 2022 года. Мелитополь в начале марта официально стал административным центром региона. Город Запорожье остается под контролем украинских сил.

Мелитополь также постоянно подвергается обстрелам. Один из последних ударов по городу нанесли 2 апреля. Тогда украинские силы выпустили семь снарядов из реактивной системы залпового огня HIMARS с территории подконтрольного города Орехов. Российская ПВО сбила шесть из них.

Повреждения получили локомотивное депо и расположенный рядом многоэтажный дом. У здания снесло часть крыши, в нескольких квартирах выбило стекла. Пострадала одна женщина.

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Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Теги
Владимир Рогов Запорожье Запорожская область взрывы
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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