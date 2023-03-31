Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В городе Запорожье, находящемся под контролем Украины, прозвучали взрывы. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, начиная с 0:11 мск в областном центре, который контролирует Киев, «прозвучало несколько взрывов». Позже он опубликовал запись, на которой слышно сам взрыв и сработавшую от громкого звука сигнализацию машины. Также о взрывах в Запорожье сообщает украинский портал «Страна.ua».

Днем 30 марта Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают западную бронетехнику и вооружения на линию соприкосновения в Запорожской области. Он уточнил, что это гаубицы М777, HIMARS, а также французские танки AMX-10RC. По его мнению, эта техника может позволить Киеву организовать наступление.

24 марта Рогов сообщил, что военные Украины готовят наступление в районе Орехова, стягивая туда дополнительные резервы и бронетехнику. Позже он сказал, что наступление в этом районе было сорвано.