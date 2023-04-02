Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

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В разных частях Мелитополя раздалось несколько взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, сильнее всего взрывы были слышны в северной части города. «Надеюсь, что отработала ПВО», — написал Рогов.

Чуть позже он сообщил, что Мелитополь попал под обстрел. По словам Рогова, украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS с территории города Орехова, который находится под контролем ВСУ.

«Всего было семь залпов. В небе над городом ПВО России сбила шесть реактивных снарядов», — написал Рогов. Один снаряд попал в локомотивное депо. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Мелитополь регулярно подвергается ударам. В последний раз город попал под обстрел 29 марта. В результате повреждения получили объекты системы электроснабжения, зафиксированы попадания в объекты на территории локомотивного депо. После обстрела временно отключилось электричество в районе Нового Мелитополя, а также в населенных пунктах Обильное и Семеновка Мелитопольского района.

В тот же день полиция получила сообщения о минировании нескольких учреждений Мелитополя, включая МГУ имени А.С. Макаренко. Людей из зданий эвакуировали. В администрации города заявили, что сообщения о минировании разослали украинские военные.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября прошлого года. Мелитополь в начале марта официально стал административным центром региона. Город Запорожье остается под контролем украинских сил.