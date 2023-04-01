Рогов заявил о появлении немецких наемников на Запорожском направлении

Молодые наемники из Германии появились на запорожской линии боевого соприкосновения, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области.

«Сейчас на запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет», — сказал он.

Кроме того, при радиоперехватах на этом же направлении, военные часто слышат польскую речь, добавил политик.

Минобороны России не раз заявляло, что в боях на стороне украинской армии участвуют иностранные наемники. В июне прошлого года ведомство привело статистику, согласно которой больше всего наемников приезжало из Польши, Канады и США.

В феврале глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил в интервью Polsat, что не видит проблемы в участии польских наемников в конфликте на Украине. Он обвинил оппозицию, которая критикует действия властей, в завышении цифр. На самом деле участие в боях на стороне Киева принимает незначительное число граждан Польши, заверял он.

На Украине существует «интернациональный легион территориальной обороны». Это подразделение через несколько дней после начала российской спецоперации создал президент Украины Владимир Зеленский. В него предложили вступать иностранцам, участвующим в боях на стороне Киева.

Прибывающие на Украину иностранные наемники не способны изменить ход специальной военной операции, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Прибытие новых подразделений наемников «может затянуть события и причинить больше страданий украинскому народу», отмечал он.