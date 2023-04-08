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Политика ,  
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Армия Израиля зафиксировала запуск трех ракет со стороны Сирии

Армия Израиля зафиксировала запуск трех ракет с территории Сирии в сторону Голанских высот

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что военные зафиксировали запуск трех ракет с территории Сирии.

«Три ракеты были запущены из Сирии на израильскую территорию. Одна из ракет перелетела на израильскую территорию и упала в открытой местности в южной части Голанских высот», — говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

Силы ПВО для перехвата этих ракет задействованы не были, уточнили израильские военные.

По данным телеканала Al Hadath, две ракеты упали на территории Иордании. В районе Голанских высот, где упала третья ракета, были слышны сирены безопасности, рассказали очевидцы.

В ответ на запуск ракет израильские военные обстреляли территорию Сирии из танков, сообщает телеканал Sky News Arabia.

6 апреля по северу Израиля со стороны Ливана были выпущены 34 ракеты, 25 из них сбила система ПВО «Железный купол», еще пять упали на территории страны. В результате пострадали как минимум три человека. Армия Израиля обвинила в атаке палестинскую группировку ХАМАС, союзником которой является действующая в Ливане шиитская группировка «Хезболла».

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В ответ на запуски ракет израильские военные нанесли удары по сектору Газа. В результате были поражены три тоннеля, а также несколько объектов по производству оружия ХАМАС. После этого израильские военные атаковали объекты группировки на юге Ливана.

Теги
Израиль Сирия ракеты запуск ракет
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