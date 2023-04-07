В Тель-Авиве произошли два нападения со стрельбой и наездом на пешеходов

В Израиле произошли два нападения со стрельбой и наездом на пешеходов

Фото: Uriel Sinai / Getty Images

В Тель-Авиве с разницей в несколько секунд произошло два нападения, передает The Jerusalem Post.

Неизвестный открыл стрельбу в районе набережной вечером 7 апреля, пишет издание. Двое человек получили ранения средней и тяжелой тяжести.

Через несколько секунд после первого происшествия другой неизвестный человек предпринял попытку протаранить толпу на автомобиле. Машина перевернулась. По меньшей мере четыре человека получил ранение при наезде, пишет издание.

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