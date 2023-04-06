Авианосец КНР «Шаньдун» прошел мимо Тайваня и впервые вышел в океан

Минобороны Японии показало карту и фото с китайским авианосцем недалеко от Тайваня

Китай ранее осудил визит в США и встречу президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером палаты представителей Кевином Маккартни, пообещав «сильные и решительные меры»

Авианосец «Шаньдун» (Фото: Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan / Reuters)

Китайский авианосец «Шаньдун» впервые вышел в Тихий океан и находится в 370 км от южного побережья Тайваня, пишет местное издание Liberty Times со ссылкой на данные Минобороны Японии.

«Шаньдун» — первый самостоятельно спроектированный и построенный авианосец Китая. Вмещает свыше 40 летательных аппаратов. Спущен на воду в 2017 году, принят на вооружение китайских ВМС в 2019 году. «Шаньдун» — второй авианосец в истории Китая, первый — «Ляонин» — был построен в СССР.

Японское министерство на своем сайте опубликовало сводку о передвижениях корабля, а также изображение судна и его расположение по состоянию на вечер 5 апреля. На карте видно, что авианосец находится в акватории Тихого океана, к юго-востоку от Тайваня и к северу от Филиппин. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на фоне этого 6 апреля выразил надежду на «мирное решение путем диалога» по тайваньскому вопросу.

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн указал, что «Шаньдун» находится в 200 милях (около 370 км) от мыса Элуанби (самая южная часть острова), пишет Liberty Times. По его словам, в Тихий океан отправились и другие боевые корабли КНР. Не исключено, что они проведут запланированные на начало апреля учения вместе с авианосцем «Шаньдун», добавил Гочжэн.

Тайваньские военные заявили о появлении группы китайских авианосцев у юго-восточного побережья острова накануне, 5 апреля, передавал Reuters. В этот же день в Калифорнии состоялась встреча президента Тайваня Цай Инвэнь и группы конгрессменов обеих партий во главе со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. CNN отмечает, что это первый прием тайваньского президента в США на таком высоком уровне.

МИД Китая осудил встречу Инвэнь и Маккарти. В ведомстве назвали тайваньский вопрос «первой красной линией» в отношениях Пекина и Вашингтона, а также заявили, что примут «сильные и решительные меры». Минобороны КНР призвало США отказаться от контактов с Тайванем и прекратить «выхолащивать» принцип «одного Китая» (предусматривает признание Тайваня неотъемлемой частью КНР). В преддверии встречи китайские власти объявили о патрулировании в Тайваньском проливе.

Минобороны Тайваня заявило, что Пекин продолжает посылать корабли и самолеты для нарушения морских и воздушных границ острова. «Помимо создания существенной угрозы нашей национальной безопасности, это также разрушает статус-кво региональной безопасности и стабильности», — отметили в министерстве.