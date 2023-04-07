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Военная операция на Украине ,  
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В Совфеде назвали предполагаемые сроки наступления ВСУ

Глава комитета Совфеда Бондарев: ВСУ могут пойти в наступление с мая по октябрь
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинские военные сейчас заняли «выжидательную позицию», поскольку переданная им западная военная техника не приспособлена к участию в военных действиях в «некомфортных для себя условиях» при распутице на дорогах, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна», — считает сенатор.

По словам главы комитета, Россия к этому готова и не допустит мира на условиях Украины, которые Москва считает невыгодным: «Мы победим и будем диктовать условия мира ради безопасности, счастья и здоровья наших сограждан».

В начале января о том, что боевые действия могут активизироваться к весне, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий также говорил о готовности армии перейти весной в контрнаступление, добавив, что одной из стратегических целей ВСУ будет попытка «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России». В марте советник руководителя офиса президента страны Михаил Подоляк говорил, что контрнаступление может начаться через два месяца. Президент Владимир Зеленский объяснял, что страна ждет поставок западных боеприпасов и оружия.

В Кремле заявили, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных, в том числе со стороны западных государств. Россия считает, что из-за военной помощи Киеву западные страны становятся стороной конфликта.

Теги
контрнаступление ВСУ Виктор Бондарев Военная операция на Украине
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Читать
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