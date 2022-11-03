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Полянский заявил о страхе Запада перед расследованием по биолабораториям

Зампостпреда при ООН: страны Запада боятся создания комиссии по биолабораториям на Украине

Западные страны боятся создания комиссии ООН, которая бы изучила материалы Москвы по биологическим лабораториям на Украине, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета безопасности организации по данному вопросу.

«Сожалеем, что наши западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Стало очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией и проведет по ним расследование, как это предусматривается КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. — РБК)», — сказал Полянский.

Об обнаружении на Украине сети биолабораторий, которые работали по заказу Пентагона, в начале марта сообщило Минобороны России. Затем президент Владимир Путин обвинил в создании на территории Украины биологического оружия «в непосредственной близости от России».

Байден заявлял, что «гарантирует» отсутствие биооружия США в Европе. Украинский лидер Владимир Зеленский тоже отрицал разработку такого оружия на территории страны. 

Прошедшее 2 ноября заседание по вопросу биолабораторий было не первым, которое созывала Россия. Страна подала официальную жалобу в соответствии со ст. 6 КБТО, и в проекте резолюции содержалось предложение создать комиссию для расследования представленных в жалобе претензий к США и Украине. Однако Совбез не поддержал резолюцию.

ООН указывала, что не имеет права и технических возможностей проводить расследование представленных Россией данных.

Теги
Дмитрий Полянский ООН биологическое оружие
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