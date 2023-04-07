Канада направила самолет-разведчик в Японию для контроля за санкциями ООН против КНДР

Власти Канады направили самолет-разведчик CP-140 Aurora в Японию для контроля исполнения санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи. Об этом говорится в пресс-релизе канадского Минобороны.

«В рамках канадской стратегии действий в Индо-Тихоокеанском регионе дислоцирование [самолета] демонстрирует непоколебимую приверженность Канады укреплению мира и стабильности в регионе», — заявили в ведомстве.

В течение шести недель CP-140 Aurora будет следить за предполагаемыми действиями по уклонению от морских санкций СБ ООН, в том числе в части переброски топлива и других товаров с корабля на корабль.

Для усиления военного присутствия Канады в Индо-Тихоокеанский регион отправится фрегат HMCS Montréal с вертолетом CH-148 Cyclone на борту. Он также будет контролировать исполнение санкций против КНДР.

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд объявила о планах увеличить военное присутствие страны в Индо-Тихоокеанском регионе в ноябре прошлого года. По ее словам, так Канада укрепит отношения в области безопасности со своими партнерами и союзниками.