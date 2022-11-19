Канада увеличит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Канада планирует увеличить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) в рамках своей новой стратегии действий. Об этом заявила министр национальной обороны страны Анита Ананд.

«Мы будем наращивать наше военное присутствие и усиливать отношения с нашими партнерами и союзниками в регионе в области обороны и безопасности», — сказала она (цитата по Reuters).

По ее словам, новая стратегия Канады в регионе будет в скором времени опубликована.

Материал дополняется