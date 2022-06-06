Минобороны Китая обвинило ВВС Канады в провокациях
Самолеты военно-воздушных сил Канады активизировали разведку и провокации против Китая под предлогом выполнения резолюции Совета безопасности ООН. Об этом сообщил представитель министерства обороны, старший полковник У Цянь, следует из публикации на сайте ведомства.
Он отметил, что действия канадских самолетов угрожают национальной безопасности Китая и жизни личного состава на передовой с обеих сторон, против чего выступает КНР.
Представитель Минобороны назвал действия канадских военных провокационными, непрофессиональными и недружественными. Он подчеркнул, что китайская армия быстро приняла «разумные, мощные и безопасные меры», а дипломаты сделали представление канадским коллегам.
«Китайская сторона призывает канадскую сторону осознать серьезность ситуации, строго сдерживать передовые войска и воздерживаться от любых рискованных и провокационных действий, в противном случае все серьезные последствия, вытекающие из этого, будет нести канадская сторона», — сказал У Цянь.
Канадские военные участвуют в операции NEON, которая призвана поддерживать санкции Совета безопасности ООН против Северной Кореи. Организация ввела их в период с 2006 по 2017 год, чтобы заставить КНДР отказаться от программ создания оружия массового уничтожения. С помощью них Совет безопасности реагирует на испытания ядерного оружия и запуски баллистических ракет из Северной Кореи.
Власти Канады наблюдает за выполнением морских санкций, в том числе замечает случаи уклонения от них в части переброски топлива и других товаров с корабля на корабль, что запрещено резолюцией Совета безопасности ООН.
Вооруженные силы страны направили морской патрульный самолет CP-140 Aurora вместе с вспомогательным персоналом японскую Кадену. Он начал выполнять полеты 26 апреля этого года и прекратил их 26 мая.
1 июня Министерство обороны Канады сообщило об инциденте между канадским патрульным самолетом дальнего действия CP-140 Aurora Королевских ВВС и самолетами ВВС Народно-освободительной армии Китая.
Ведомство обвинило китайских военных в нарушении международных норм безопасности полетов, назвало их действия непрофессиональными и угрожающими безопасности канадского персонала. В некоторых случаях экипажи ВВС Канады изменяли траекторию полета, чтобы избежать столкновения с перехватывающим самолетом.
«Такие взаимодействия, происходящие в международном воздушном пространстве во время миссий, санкционированных ООН, вызывают озабоченность и происходят все чаще. Эти случаи также были рассмотрены по дипломатическим каналам», — заявило Минобороны Канады