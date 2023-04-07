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Общество ,  
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Кабмин рассмотрит вопрос упрощения получения учеными гражданства России

Мишустин: правительство рассмотрит вопрос упрощения получения учеными гражданства России

Российское правительство рассмотрит вопрос об упрощении процедуры получения российского гражданства для ученых, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы.

На мероприятии член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин рассказал, что зачастую не все этнические русские, которые живут в России или других государствах, могут напрямую обратиться за получением российского гражданства. Депутат пояснил, что этот механизм сейчас очень сложный, и процедура занимает много времени.

Плякин попросил Мишустина упростить для этнических русских процесс получения гражданства, а не, напротив, «ужесточать иммиграцию к нам в страну квалифицированных специалистов, бизнесменов, ученых, которые готовы привозить к нам свои знания, опыт, деньги». Парламентарий напомнил, что в Госдуму был внесен законопроект об упрощении получения российского паспорта учеными, но правительство так и не направило свой отзыв на документ.

«По поводу гражданства — вопрос связан с процедурными вещами, обязательно рассмотрим Ваше предложение», — ответил Мишустин. Он также пообещал дать поручение руководителю аппарата правительства, касающееся отзыва кабмина на документ.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинцы, которые жили в Луганской или Донецкой областях Украины, могут получить российский паспорт в упрощенном порядке. В мае прошлого года процедура была расширена на жителей Херсонской и Запорожской областей. В июле Путин ввел упрощенное получение российского паспорта для всех граждан Украины.

Получать гражданство России по упрощенной схеме также могут иностранцы с как минимум одним родителем-россиянином, постоянно проживающие в России иностранцы, носители русского языка, представители некоторых профессий.

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