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Политика ,  
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Комитет Думы поддержал лишение гражданства за угрозу нацбезопасности

Комитет Госдумы поддержал поправку о лишении гражданства за угрозу нацбезопасности
Вид на здание Госдумы России
Вид на здание Госдумы России (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил поправку о лишении гражданства за угрожающие нацбезопасности действия. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправка вносится к законопроекту №49269-8 «О гражданстве Российской Федерации», принятому в первом чтении 5 апреля 2022 года. Члены комитета согласились добавить в ст. 22 главы 4 «Основания и порядок прекращения гражданства» пункт 4, согласно которому решение о приобретении гражданства может быть отменено за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации».

Согласно закону «О гражданстве», россиянин, получивший свое гражданство по праву рождения, не может быть его лишен, если только не сам принял такое решение (п. а ст. 18). При этом человек, который приобрел гражданство России, может его лишиться по нескольким основаниям: если при его получении заявитель представил подложные документы и сведения (п.1 ст. 22); если совершил преступление по статьям о теракте и публичных призывах к нему, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования, угоне воздушного судна или водного транспорта, экстремизме, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, вооруженном мятеже.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за «действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации». Среди этих действий — дискредитация российской армии и фейки о ней, призывы к нарушению территориальной целостности и участие в нежелательных организациях. В таком случае решение о лишении гражданства может быть принято вне зависимости от даты выявления преступления.

Теги
Госдума российское гражданство лишение гражданства Безопасность поправка
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