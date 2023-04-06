В СПЧ заявили об отмене смертной казни в ДНР после присоединения к России

Конвоиры вводят обвиняемых в зал судебных заседаний в Донецке (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Смертную казнь в ДНР отменили после вхождения республики в состав России, сообщила ТАСС депутат Народного совета ДНР, член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Елена Шишкина.

«С октября [2022 года] на территории республики действуют, а правоохранительные органы руководствуются Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами России. Такая мера, как смертная казнь, в кодексе России отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает», — сказала Шишкина.

Приговоры о смертной казни, которые были вынесены, но не были исполнены до присоединения к России, так и не привели в исполнение, добавила она.

Смертную казнь в ДНР планировали заменить пожизненным наказанием, говорил незадолго до вступления региона в состав России первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

В России мораторий на смертную казнь действует с 1997 года, когда страна вошла в Совет Европы и подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Этот протокол ратифицирован не был, но с этого момента смертную казнь в России запрещено применять согласно Венской конвенции. Де-факто смертная казнь в стране не применяется с 1996 года, при этом в Уголовном кодексе такое понятие есть.

Мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР отменили летом 2022 года, входящие в обновленный Уголовно-исполнительный кодекс положения о смертной казни должны были бы начать действовать с 1 января 2025 года. К такому виду наказания в прошлом году приговорили троих иностранцев: британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима. Их обвинили по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 («Наемничество»). Они частично признали вину.

Осенью осужденные были освобождены в рамках обмена пленными, который прошел при посредничестве Саудовской Аравии. Об освобождении Аслина сообщала «Аль-Арабия» со ссылкой на британские власти, а саудовские СМИ и Reuters писали об освобождении Пиннера и Брагима. Позже The Daily Mail писала, что Аслин намерен вернуться на Украину и будет снимать ролики для YouTube в качестве военного корреспондента. О планах по возвращению на Украину Пиннера сообщала британская The Sun.

30 сентября 2022 года ДНР вошла в состав России.