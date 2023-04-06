В США задержали пришедшую в небоскреб Трампа с винтовкой женщину

Полиция Чикаго задержала женщину, которая пришла в небоскреб экс-президента США Дональда Трампа Tрампа Trump Tower с винтовкой. Об этом сообщают New York Post и CBS Chicago.

Женщину задержали примерно в 15:00 по местному времени (23:00 мск) 5 апреля. По информации New York Post, она пробыла в здании чуть более трех часов. Задержанную доставили в больницу для медицинского освидетельствования, передает CBS.

О том, что в небоскреб Trump Tower проникла вооруженная женщина, ранее сообщила полиция. К зданию вызвали сотрудников экстренных служб и спецназ, а соседние улицы перекрыли.

Chicago Sun Times со ссылкой на полицейских писала, что причиной инцидента стал бытовой конфликт. Женщина заявила правоохранителям, что «устала от издевательств со стороны мужа». В полиции сообщили, что угрозы для окружающих нет.

Trump Tower в Чикаго — это небоскреб, принадлежащий холдингу The Trump Organization экс-президента США Дональда Трампа. Это одно из самых высоких зданий в США (423 м), в нем расположены отель, жилые помещения и офисы компаний.

В США против Дональда Трампа завели уголовное дело. Экс-президенту предъявлено обвинение по 34 пунктам, в том числе в фальсификации деловой документации в период президентской кампании 2016 года. 4 апреля Трампа на короткое время арестовали. Экс-президента доставили в суд, где прокуратура изложила ему суть обвинений. После этого политика отпустили.

Полиция не исключает, что на фоне судебного процесса в стране могут начаться беспорядки. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что в администрации президента не видят признаков подготовки к беспорядкам из-за дела Трампа. Однако накануне представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что власти США готовы к волнениям в стране.