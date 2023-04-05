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Суд над Трампом ,  
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Полиция и спецназ окружили небоскреб Трампа в Чикаго

В Чикаго полиция и спецназ окружили небоскреб Трампа из-за человека с оружием
В здание, принадлежащее компании Трампа, проникла женщина с оружием. О стрельбе не сообщалось, однако экстренные службы окружили здание
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Полиция и спецназ окружили небоскреб Trump Tower в Чикаго, в здании находится женщина с оружием в руках, сообщает Chicago Sun Times. Полиция Чикаго подтвердила, что из здания поступил вызов в экстренные службы поддержки, пишет NBC Chicago.

Часть улиц вокруг здания перекрыта. Chicago Sun Times утверждает, что речь идет об инциденте на бытовой почве.

Trump Tower в Чикаго — это небоскреб, принадлежащий холдингу The Trump Organization экс-президента США Дональда Трампа. Это одно из самых высоких зданий в США (423 м), в нем расположены отель, жилые помещения и офисы компаний.

Полиция США не исключает беспорядков в стране на фоне судебного процесса против Трампа, которому накануне были предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации в период президентской кампании 2016 года. Накануне Трамп был на короткое время арестован для доставки в здание суда, где прокуратура изложила суть обвинений. 19 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации президента не видят признаков готовящихся беспордядков в стране в связи с делом Трампа. Однако накануне представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что власти США готовы к волнениям в стране.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Чикаго Дональд Трамп
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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Читать
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