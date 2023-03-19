Белый дом не увидел угрозы беспорядков после слов Трампа об аресте

Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американские власти не видят признаков подготовки к массовым беспорядкам, после того как экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его арестуют. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу FOX News.

«Мне неизвестно о каких-либо свидетельствах того, что есть подготовка к подобного рода действиям, особенно касательно этих комментариев [Трампа]. <...> Но мы работаем с местными властями и властями штатов по всей стране», — сказал он.

Белый дом не хотел бы, чтобы граждане применяли насилие. Власти рассчитывают, что, если митинги состоятся, они будут мирными, добавил Кирби.

Накануне Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что ознакомился с материалами из офиса окружного прокурора Манхэттена благодаря «незаконным утечкам». Экс-президент заявил, что 21 марта его должны задержать, но не привел подробностей об обвинении. Политик призвал сторонников выйти на митинги, чтобы «вернуть страну».

До этого телеканал NBC со ссылкой на пятерых чиновников, знакомых с подготовкой обвинительного заключения, сообщил, что Трампу на следующей неделе могут предъявить обвинение из-за выплат порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

Изначально прокуратура начала разбирательство в отношении бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Тот заявил, что перед президентскими выборами 2016 года, в которых участвовал Трамп, передал $130 тыс. Сторми Дэниэлс за молчание о романе с политиком в 2006 году. Коэн утверждал, что выплатить эти деньги ему поручил сам Трамп. Экс-президент отрицал связь с порноактрисой.

Деньги, которые направляли Дэниэлс, компания экс-президента в своей деловой документации обозначила как средства на оплату юридических услуг. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг начал расследовать действия Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Коэн дважды давал показания перед присяжными, Трамп явиться в суд отказался.

Разбирательство против политика раскритиковали республиканцы. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти назвал преследование Трампа политическим и заявил, что его возможный арест стал бы «возмутительным злоупотреблением властью» со стороны окружного прокурора. Брэгг после призывов Трампа направил сотрудникам аппарата служебную записку, в которой назвал попытки запугать прокуратуру недопустимыми, писал NBC News.