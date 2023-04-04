Трампу предъявили обвинения и отпустили

Дональду Трампу предъявлены официальные обвинения. Экс-президент США добровольно согласился прибыть в здание суда в Нью-Йорке

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В суде Нью-Йорка были выдвинуты официальные обвинения в отношении Дональда Трампа. Бывший президент не признал вину. Суд принял решение не брать его под стражу.

Ранее политик в социальной сети Truth Social предупреждал о своем возможном задержании. Он согласился, однако, прибыть из Флориды в Нью-Йорк и предстать перед судом.

В чем обвиняется Дональд Трамп

Трамп в своей социальной сети не объяснил, какие именно претензии к нему есть у прокуратуры Манхэттена. Телеканал NBC, в свою очередь, связывал ситуацию вокруг Трампа с делом в отношении его бывшего адвоката Майкла Коэна. Во время предвыборной кампании 2016 года он получил $130 тыс., которые должен был по заданию Трампа выплатить порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) за молчание о ее романе с бизнесменом. Поводом для расследования стал тот факт, что компания Трампа в деловой документации обозначила эту выплату как средства на оплату юридических услуг. По мнению следователей, это является намеренным подлогом финансовой документации.

Сам Трамп уверяет, что никаких отношений с Дэниелс у него не было. При этом он согласился с тем, что деньги Коэну передавались на основании частного договора.

Жюри присяжных Манхэттена 30 марта проголосовало за предъявление ему обвинения. На следующий день окружная прокуратура связалась с адвокатом Трампа по поводу предъявления ему обвинений.

После этого, по данным CNN, Трамп обзванивал союзников, сообщая им, что планирует бороться с обвинениями, и критикуя обвинительное заключение. По данным Axios, ему удалось заручиться поддержкой 37 республиканцев в палате представителей и пяти сенаторов-однопартийцев.

45-й президент США, который прошлой осенью заявил о планах участвовать в президентской гонке в 2024 году, назвал происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны Демократической партии.

Как арестовывали Трампа

Днем по московскому времени Трамп покинул свою резиденцию в Нью-Йорке и прибыл в офис прокурора Манхэттена. Там он был официально арестован для направления в суд.

В соответствии с процедурой в суде Трампа должны были в суде, сфотографировать в профиль и анфас, взять отпечатки пальцев и выбрать меру пресечения. По закону на него должны надеть наручники, однако этого не произошло, а потому у Трампа была возможность помахать рукой своим сторонникам, которые собрались в центре города.

Как ранее предполагало агентство Bloomberg, после предъявления официального обвинения Трампа отпустили под обязательство являться в суд по первому требованию, поскольку в его деле нет отягчающих обстоятельств.

Даже после ареста с Трампом остались вооруженные сотрудники Секретной службы, которые должны сопровождать его как бывшего главу государства.

Что произойдет с Трампом дальше

Трамп стал первым экс-президентом США, который оказался под уголовным преследованием. Ближе всех к этому был Ричард Никсон, которого обвинили в незаконном прослушивании штаб-квартиры Демократической партии (Уотергейтский скандал). Однако Никсон в 1974 году добровольно подал в отставку с президентского поста, а его преемник Джеральд Форд издал указ о полном прощении вины.

Как сообщала The New York TImes, был случай, когда президента арестовывали. В 1872 году такое произошло с президентом Улиссом Грантом, которого полицейский взял под арест за нарушение скоростного режима на двуколке. Но тогда обошлось без последствий. Грант сам подвез полицейского до суда, а после выплаты штрафа инцидент был исчерпан.

Так что разбирательство в отношении Трампа будет уникальным и может растянуться не на один год. При этом у экс-президента будут возможности оспаривать выдвинутое обвинение, исходя из обстоятельств, которые не относятся к делу. Как пишет Sky News, Трамп уже успел обвинить окружного прокурора Элвина Брэгга в том, что он, будучи членом Демократической партии, политически мотивирован.

Помимо этого, защита Трампа может настаивать на том, что истек пятилетний срок давности по этому делу. Однако по закону Нью-Йорка срок давности имеет значение в том случае, если большую часть времени фигурант дела находился на территории этого штата, а Трамп четыре года официально жил в Белом доме в Вашингтоне. В этом случае защите предстоит доказывать, что на президента США пункт законодательства штата Нью-Йорк распространяться не должен.

Теоретически, если процесс затянется, Трамп сможет принять участие в президентских выборах. Однако даже в случае возвращения в Белый дом он не сможет помиловать самого себя.

Сам экс-президент в своей социальной сети уже призвал сторонников «протестовать, чтобы вернуть свою страну».