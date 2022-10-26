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Только 3% работодателей ввели четырехдневную рабочую неделю

Большинство работодателей не спешат переходить на четырехдневную рабочую неделю, сейчас она сокращена только в 1% компаний, еще 2% ввели ее раньше, но потом вернулись к обычному режиму. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с 11 по 24 октября. В нем приняли участие участие 1 тыс. менеджеров по персоналу и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В то же время в 6% компаний возможность перехода на сокращенную рабочую неделю обсуждалась, но в 2% этот переход сочли допустимым, а в 4% — нет. 88% работодателей вообще не обсуждали эту тему.

При этом введение четырехдневной рабочей недели поддерживает почти каждый второй россиянин (48%), а среди опрошенных до 34 лет уровень поддержки достигает 61%. Женщины являются сторонниками укороченной недели чаще, чем мужчины (52% против 64%). Россияне с ежемесячным доходом до 49 999 руб. (52%) чаще остальных одобряют переход на сокращенную рабочую неделю.

Как показал опрос, 64% опрошенных считают, что за четыре дня смогут выполнять тот же объем работы, что и за пять дней. Больше всех в этом уверенны респонденты до 34 лет (75%).

Говоря о том, чем россияне будут заниматься в освободившийся день, 27% ответили, что проведут его с семьей, 23% просто отдохнут, 15% займутся самообразованием, повышением квалификации или изучением иностранных языков, 14% респондентов возьмут подработку и только 1% будет посещать театры, музеи, кино.

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Похожий опрос SuperJob проводил еще в середине февраля. Тогда более 50% работающих пять дней в неделю россиян заявили о желании перехода на четырехдневку с увеличением рабочих часов. Причем 56% россиян хотели бы работать четыре дня в неделю по десять часов. Чаще остальных к четырехдневной 40-часовой рабочей неделе оказались готовы респонденты моложе 34 лет (61%) и россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (60%).

С идеей сократить рабочую неделю в России до четырех дней выступал Дмитрий Медведев, когда был главой правительства. В феврале 2021 года он снова озвучил ту же идею, подчеркнув, что пандемия коронавируса сделала ее снова актуальной. В Министерстве труда заявляли, что предпосылок для отказа от пятидневки в России сейчас нет, в стране внедряется альтернативный режим работы — удаленная занятость.

Теги
Опрос Исследование Superjob четырехдневная рабочая неделя
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