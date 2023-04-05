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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Британии не счел приоритетом вступление Украины в НАТО

Глава МИД Британии Клеверли: вступление Украины в НАТО не является приоритетом сейчас
Джеймс Клеверли
Джеймс Клеверли (Фото: Leon Neal / Getty Images)

На данный момент вступление Украины в НАТО не является приоритетом, обсуждение этого вопроса отложено, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью Politico.

По его словам, приоритетом является «их [украинцев] самооборона здесь и сейчас». Клеверли сказал, что Великобритания хочет поддержать Украину «в конечном счете на пути к членству в НАТО».

«Но я думаю, что последовательность важна — и сегодняшняя работа помогает им защитить себя», — подчеркнул британский министр.

О том, что пока еще не наступило врем для переговоров по присоединению Украины к блоку, говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Накануне он заявил, что содержательный диалог по этому вопросу возможен только при «сохранении Украины как независимой страны», добавив, что при этом НАТО находится в тесном контакте с украинскими властями.

Некоторые страны — члены альянса разделяют такую точку зрения. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал разговоры о вступлении этой страны в НАТО «совершенно нереальными» и призвал в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы как можно скорее завершить конфликт на Украине.

Украина в сентябре прошлого года подала заявку на ускоренное членство, но альянс не предпринял никаких официальных шагов в ответ. Президент Владимир Зеленский в январе 2023 года заявил, что Украина ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе «мощных шагов, чего-то большего, чем просто открытые двери».

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Стремление к членству в блоке закреплено в Конституции Украины. Россия за несколько месяцев до военной операции требовала, чтобы Киев отказался от намерения присоединиться к блоку. После начала военных действий на Украине допускали, что согласятся на нейтральный статус, однако позднее снова стали звучать заявления о необходимости членства в НАТО.

Кремль неоднократно заявлял, что, несмотря на военную помощь Запада, цели военной операции будут достигнуты. Одна из них, объявленная президентом Владимиром Путиным, — демилитаризация Украины.

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МИД Великобритании НАТО Украина
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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