Замглавы «Аэрофлота» смягчили наказание по делу о хищении

Адвокат Гривцов: замглавы «Аэрофлота» Александрову сократили срок на год по делу о хищении

Владимир Александров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Заместителю генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимиру Александрову уменьшили срок лишения свободы с семи лет до шести по делу о хищении у перевозчика более 250 млн руб., сообщил РБК адвокат Андрей Гривцов.

«РИА Новости» со ссылкой на Гривцова передает, что апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила наказание всем фигурантам дела. Их освободили от штрафов и снизили сумму ущерба до 244 млн руб.

Кроме того, бывшему директору юридического департамента «Аэрофлота» Татьяне Давыдовой сократили срок лишения свободы с 6,5 лет до пяти лет и восьми месяцев, а адвокатам Дине Кибец и Александру Сливко — на полгода (до 5,5 лет и пяти лет девяти месяцев соответственно).

РБК направил запрос в пресс-службу Мосгорсуда.

Фигурантов дела арестовали в октябре 2019 года. СК тогда же предъявил им обвинение. По версии следствия, в 2015–2016 годах Александров с подельниками организовал заключение договоров на оказание юридических услуг. По документам исполнителями были Сливко и Кибец, однако в действительности все работы выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота».

На счета адвокатов позднее было перечислено не менее 250 млн руб. на основании подготовленных Сливко и Кибец документов, в которых были указаны неверные сведения об объеме выполненных работ.

Ни Александров, ни остальные подозреваемые по делу не признали свою вину. Рассмотрение дела в суде началось в марте 2021 года. Приговор по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) обвиняемым огласили в июле 2022 года.