Фигурантами дела замглавы «Аэрофлота» стали четыре человека

Помимо самого Владимира Александрова по делу проходят двое адвокатов и некая Татьяна Давыдова. Всем им вменяют мошенничество в особо крупном размере

В Басманный суд в рамках дела о хищениях у «Аэрофлота» поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех человек. Об этом сообщил РБК представитель Басманного суда.

Следствие просит заключить под стражу заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимира Александрова, адвоката адвокатской коллегии адвокатов Московской области «Консорс» Дину Кибец, председателя коллегии адвокатов Московской области «Консорс» Александра Сливко и некую Татьяну Давыдову.

Всем им предъявлены обвинения по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Во вторник стало известно о следственных действиях в кабинете Александрова. Telegram-канал Baza сообщал, что топ-менеджера заподозрили в махинациях с закупками. Источник «Интерфакса» говорил, что Александрова допрашивают в СКР по делу о мошенничестве, которое связано с нарушением в 2016–2017 годах правил проведения тендеров на оказание услуг.