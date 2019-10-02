СК объяснил претензии к заместителю главы «Аэрофлота»

По данным СК, в результате заключенных обвиняемыми договоров из авиакомпании было выведено не менее 250 млн руб.

Владимир Александров (Фото: Антон Великжанин / ТАСС)

Следственный комитет (СК) предъявил обвинения в мошенничестве заместителю генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Владимиру Александрову, а также бывшему директору юридического департамента ПАО «Аэрофлот» Татьяне Давыдовой и адвокатам Александру Сливко и Дине Кибец. Всех четверых следствие считает организованной группой, в связи с чем обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, участники группы в 2015–2016 годах организовали заключение договоров на оказание юридических услуг. Исполнителями числились Сливко и Кибец, однако в реальности все работы выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота».

«Во исполнение данных договоров в период 2016–2018 годов Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн руб. на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве отметили, что в настоящее время суд рассматривает вопрос о взятии обвиняемых под стражу.

Во вторник стало известно о следственных действиях в кабинете Александрова. Telegram-канал Baza сообщал, что топ-менеджера заподозрили в махинациях с закупками. В среду представитель Басманного суда сообщил РБК о поступлении ходатайства СК о взятии Александрова, Давыдовой, Сливко и Кибец под стражу.