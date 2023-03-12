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Осужденного за хищения на ₽1,4 млрд у Минобороны решили выпустить по УДО

«Коммерсантъ»: суд решил выпустить по УДО осужденного за хищения экс-главу "Воентелекома"
Против освобождения бывшего главы «Воентелекома» Александра Давыдова выступила прокуратура. Она намерена оспорить решение в Мосгорсуде, пишет «Коммерсантъ»
Александр Давыдов
Александр Давыдов (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Бабушкинский суд Москвы принял решение условно-досрочно освободить бывшего генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова, осужденного в прошлом году за хищение бюджетных средств на около 1,4 млрд руб. при реализации контрактов, заключенных с Минобороны, пишет «Коммерсантъ».

Приговор Давыдову вынесли в октябре 2022 года за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и назначили четыре года и два месяца в колонии. Уже в декабре, когда к тому времени он провел под стражей половину срока, Давыдов подал ходатайство об УДО. Суд счел, что он доказал свое исправление, и удовлетворил ходатайство.

Прокуратура выступала против освобождения Давыдова, отмечая, что тот не возместил государству нанесенный ущерб, и решила опротестовать вердикт в Мосгорсуде. Заседание запланировано на 14 марта.

Газета отмечает, что Давыдов выплатил назначенный в дополнение к лишению свободы штраф на 800 тыс. рублей. В поддержку ходатайства об УДО выступила администрация СИЗО, где содержался бывший глава «Воентелекома».

В то же время, отмечает издание, Мещанский суд, выносивший приговор, передал гражданскому судопроизводству иск Минобороны к Давыдову. Под арестом остаются квартиры, дома и другое его имущество.

Бывший глава «Воентелекома» Давыдов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в 2017 году, уже после задержания его тогдашнего заместителя Олега Савицкого и советника Дмитрия Семилетова, а также гендиректора «ЭрСиАй» Татьяны Ильиной. По версии следствия, фигуранты дела участвовали в хищении около 1,4 млрд руб. при реализации контрактов с Минобороны.

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В числе эпизодов мошенничества, в частности, была поставка вместо российских маршрутизаторов китайских аналогов с переклеенными этикетками.

Все фигуранты дела признали вину и дали показания на других участников мошенничества. Благодаря этому обвинения предъявили генерал-майору Александру Оглоблину, который выступал представителем государственного заказчика, начальнику управления заказов по совершенствованию системы управления Минобороны полковнику Павлу Кутахову, а также заместителю начальника Генштаба генерал-полковнику Халилу Арсланову, которого следствие считает организатором мошенничества.

Схема предусматривала завышение стоимости заказываемого у «Воентелекома» оборудования на 20-50%, а полученные от этого деньги фигуранты дела делили между собой, указывало обвинение.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
хищения мошенничество УДО Воентелеком суд Минобороны
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