Замглавы «Аэрофлота» Владимира Александрова приговорили к семи годам за мошенничество

Замглавы «Аэрофлота» приговорили к семи годам за мошенничество

Следствие настаивало, что Александров организовал заключение договоров об оказании юридической помощи, хотя необходимости в этом не было. Другие фигуранты дела — юристы — получили по 6–6,5 лет

Владимир Александров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова приговорили к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве на 250 млн руб., сообщило «РИА Новости». Приговор вынес Гагаринский суд Москвы. Александрову также назначен штраф в 900 тыс. руб.

Следственный комитет предъявил Александрову обвинения в октябре 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), вместе с ним по делу проходили бывший директор юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова и адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец. Тогда же они были арестованы.

Давыдова приговорена к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в 700 тыс. руб., Сливко — к 6,5 годам и штрафу в 650 тыс. руб., Кибец — к 6 годам и штрафу в 600 тыс. руб.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Александров с подельниками организовал заключение договоров на оказание юридических услуг. По документам исполнителями были Сливко и Кибец, однако в действительности все работы выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота».

На счета адвокатов позднее были перечислены не менее 250 млн руб. на основании подготовленных Сливко и Кибец документов, в которых были указаны неверные сведения об объеме выполненных работ.

Ни Александров, ни остальные подозреваемые по делу не признали свою вину.

Рассмотрение дела в суде началось в марте 2021 года. 6 июля 2022 года Гагаринский суд Москвы признал Александрова, Давыдову, Сливко и Кибец виновными.