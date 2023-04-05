Бывшие магазины владельца Zara откроются в России весной

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Магазины одежды, прежде принадлежавшие испанскому ретейлеру Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti), откроются в России в апреле—мае. Об этом РБК сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Российский бизнес Inditex после ее ухода с российского рынка купила Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран». Компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre. Новый владелец откроет торговые точки под специально созданными брендами MAAG (Zara), DUB (Pull & Bear), ECRU (Bershka) и VILET (Stradivarius).

«Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию. Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле—мае [2023 года]», — сказал Евтухов.

4 апреля в телеграм-каналах и СМИ появились видео с витринами MAAG на месте магазина Zara на Кузнецком мосту в Москве. Еще один магазин этого бренда планируют открыть в столичном ТЦ «Авиапарк», сообщал директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев.

В феврале руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказала РБК Life, что первые магазины Zara откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем появятся и в других регионах.

269 из 514 магазинов Inditex в России компания решила закрыть окончательно, продать планировалось только 245.