Владелец Zara навсегда закроет больше половины своей сети в России

Сделку по продаже активов испанской Inditex ливанской Daher Group должны одобрить российские власти. Новый владелец получит 245 магазинов, остальные 269 владелец Zara навсегда закроет

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Испанская Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, подтвердила решение окончательно закрыть оставшиеся в России 269 магазинов, пишет El Pais. Остальные 245 (всего было 514) будут проданы в рамках сделки по продаже российского бизнеса Inditex, сообщает газета со ссылкой на отчетность компании.

Inditex приостановила работу в России в марте прошлого года, после начала военной операции на Украине. Магазины компании были закрыты, онлайн-продажи прекращены. Газета отмечает, что российские активы по состоянию на 31 января 2023 года все еще оставались в корпоративном периметре Inditex. Компания, говорится в заметке, выделила €231 млн на поддержание этого бизнеса, в том числе €129 млн на персонал и аренду.

В октябре владелец Zara сообщил, что достиг соглашения о продаже своего бизнеса ливанской Daher Group, в число инвесторов которой входит франчайзи Inditex на Ближнем Востоке и в Северной Африке. «После заключения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex», — заявили в компании.

Гендиректор компании Оскар Гарсиа Масейрас сообщил, что уход из России еще не завершен и ожидается окончательное одобрение сделки от российских властей. В то же время в интервью Financial Times он не исключил, что компания может возобновить деятельность в России, но вряд ли это произойдет в краткосрочной перспективе.

Сделку по продаже активов Inditex должна одобрить правительственная комиссия, заявил в середине февраля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он пояснил, что Daher должна представить концепцию, как будут открываться новые торговые точки: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах.