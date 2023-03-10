Магазины Bershka откроются в России под названием Ecru

Глава департамента CMWP Антонова: Bershka откроется в России под названием Ecru в апреле

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Магазины Bershka могут открыться в России под названием Ecru весной, сообщила ТАСС глава Департамента торговой недвижимости консалтинговой компании CMWP Ольга Антонова.

В Союзе торговых центров агентству подтвердили планы открыть обновленные магазины. Открытие Bershka после редизайна ожидалось в апреле-мае, сообщила руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

Bershka принадлежит испанскому холдингу Inditex. Телеграм-канал Mash пишет, что магазины этой компании Pull & Bear и Zara получат названия DUB и Maag соответственно. Об этом же агентству «РИА Новости» сообщил источник на рынке торговой недвижимости. Он добавил, что вероятное название принадлежащих той же группе магазинов Stradivarius — Vilet.

Производить одежду для этих сетей, по данным Mash, будут на турецких и китайских заводах. Новые владельцы набирают сотрудников в 240 магазинов по России.

Inditex закрыла магазины в России после начала военной операции на Украине. Осенью 2022 года компания продала российский бизнес ливанской Daher Group. Позже источники Forbes сообщили, что магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius могут открыться в России весной 2023 года под новыми названиями, а некоторые другие бренды Inditex, например Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, полностью уйдут с российского рынка.

В феврале Цветкова сказала РБК Life, что первые магазины Zara откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем появятся и в других регионах.