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Политика ,  
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Bloomberg узнал о теплом отношении китайцев перед визитом Макрона в Китай

Bloomberg: чиновники Франции ощутили теплоту со стороны Китая перед визитом Макрона

Председатель Китая Си Цзиньпин делает все возможное для президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы создать дистанцию между Европой и США в их подходах к Пекину. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сказали французские чиновники, они ощутили «особую теплоту» со стороны китайских коллег перед поездкой Макрона в Китай. Они уточнили, что подготовка к визиту была более гладкой и дружелюбной, чем в прошлые разы.

Bloomberg пишет, что с тех пор, как экс-канцлер Германии Ангела Меркель больше не находится у власти, Си Цзиньпин видит в Макроне человека, который может подтолкнуть Евросоюз к более умеренной позиции в отношении Китая, в отличие от США.

Макрон, ставший президентом Франции в 2017 году, работал с Меркель над переговорами по Всеобъемлющему соглашению об инвестициях, которое должно было вывести экономические связи Китая и Евросоюза на новый уровень.

В мае 2021 года ЕС решил заморозить соглашение из-за введения Пекином контрсанкций против европейских законодателей. Тогда в марте Китай запретил въезд в страну десяти европейским гражданам, включая пятерых депутатов Европарламента, за вмешательство в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Евросоюз ввел санкции против Китая за нарушение прав уйгурского населения в стране.

«Теперь, когда [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель ушла, у нас остался только Макрон, который знает всю [европейскую] подноготную. У него больше возможностей для продвижения отношений между Евросоюзом и Китаем, а также отношений между Францией и Китаем», — заявил основатель Центра Китая и глобализации (находится в Пекине) Генри Ван Хуэйяо.

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5 апреля Макрон начнет четырехдневный визит в Китай, куда направится в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы придать новый импульс международным отношениям и убедить Пекин не оказывать поддержку России. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Маме добавил, что программы французского президента и главы ЕК будут раздельными, к тому же, визит фон дер Ляйен закончится раньше.

Макрон и Си Цзиньпин планируют провести переговоры, чтобы «углубить сотрудничество в различных областях между Китаем и Францией и Китаем и Евросоюзом», сообщила официальный представитель МИД Мао Нин.

Издание Politico писало, что Макрон надеется отговорить Си от сближения с президентом России Владимиром Путиным. На Западе сомневаются, что ему это удастся. Помимо этого, Макрон рассчитывает узнать отношение Си Цзиньпина к намерению России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

20 марта Си Цзиньпин приехал в Россию с трехдневным государственным визитом. Это первая его зарубежная поездка после переизбрания на третий срок. По итогам переговоров Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего уровня за всю историю.

Теги
Персоны
Си Цзиньпин Эмманюэль Макрон визит Китай Франция

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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