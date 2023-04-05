Bloomberg узнал о теплом отношении китайцев перед визитом Макрона в Китай

Председатель Китая Си Цзиньпин делает все возможное для президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы создать дистанцию между Европой и США в их подходах к Пекину. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сказали французские чиновники, они ощутили «особую теплоту» со стороны китайских коллег перед поездкой Макрона в Китай. Они уточнили, что подготовка к визиту была более гладкой и дружелюбной, чем в прошлые разы.

Bloomberg пишет, что с тех пор, как экс-канцлер Германии Ангела Меркель больше не находится у власти, Си Цзиньпин видит в Макроне человека, который может подтолкнуть Евросоюз к более умеренной позиции в отношении Китая, в отличие от США.

Макрон, ставший президентом Франции в 2017 году, работал с Меркель над переговорами по Всеобъемлющему соглашению об инвестициях, которое должно было вывести экономические связи Китая и Евросоюза на новый уровень.

В мае 2021 года ЕС решил заморозить соглашение из-за введения Пекином контрсанкций против европейских законодателей. Тогда в марте Китай запретил въезд в страну десяти европейским гражданам, включая пятерых депутатов Европарламента, за вмешательство в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Евросоюз ввел санкции против Китая за нарушение прав уйгурского населения в стране.

«Теперь, когда [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель ушла, у нас остался только Макрон, который знает всю [европейскую] подноготную. У него больше возможностей для продвижения отношений между Евросоюзом и Китаем, а также отношений между Францией и Китаем», — заявил основатель Центра Китая и глобализации (находится в Пекине) Генри Ван Хуэйяо.

5 апреля Макрон начнет четырехдневный визит в Китай, куда направится в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы придать новый импульс международным отношениям и убедить Пекин не оказывать поддержку России. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Маме добавил, что программы французского президента и главы ЕК будут раздельными, к тому же, визит фон дер Ляйен закончится раньше.

Макрон и Си Цзиньпин планируют провести переговоры, чтобы «углубить сотрудничество в различных областях между Китаем и Францией и Китаем и Евросоюзом», сообщила официальный представитель МИД Мао Нин.

Издание Politico писало, что Макрон надеется отговорить Си от сближения с президентом России Владимиром Путиным. На Западе сомневаются, что ему это удастся. Помимо этого, Макрон рассчитывает узнать отношение Си Цзиньпина к намерению России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

20 марта Си Цзиньпин приехал в Россию с трехдневным государственным визитом. Это первая его зарубежная поездка после переизбрания на третий срок. По итогам переговоров Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего уровня за всю историю.